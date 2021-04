Falso policial é preso acusado de extorquir traficantes em Manaus

Suspeito divulgava fotos com armas e usando colete balístico com o brasão da Polícia Militar do Amazonas. | Foto: Divulgação

MANAUS - Uma investigação de cinco meses tirou das ruas um homem que estava colando em risco a vida de pessoas inocentes, em Manaus. O suspeito, identificado como Rômulo Martins de Carvalho, de 40 anos, perseguia traficantes e se identificava como policial para obter lucros por meio dos criminosos.

Rômulo foi capturado por volta das 6h desta terça-feira (27). Ele estava na casa onde morava, na rua Prussia, bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital, quando foi surpreendido pela equipe do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia também: Oficiais da PM roubavam e vendiam drogas para traficantes no AM

O delegado Antônio Rondon, responsável pela investigação, explicou que no dia 22 de novembro do ano passado, Rômulo e mais dois comparsas renderam um dentista que deixava o Porto de Manaus, no bairro Centro, na Zona Sul. Porém a vítima não era envolvida com a criminalidade.

Rômulo teve a prisão temporária expedida e afirmou aos policiais que vai colaborar com as investigações | Foto: Divulgação

"O dentista havia ido buscar uma encomenda de farinha e foi confundida pelos suspeitos como um possível traficante. Eles se identificaram como policiais e exigiram drogas e dinheiro, mas depois perceberam que haviam pegado a pessoa errada a abandonaram. A vítima procurou a delegacia e denunciou o caso", explicou a autoridade.

O delegado explicou, ainda, que Rômulo investigava traficantes e se identificava como policial para realizar as extorsões. O suspeito divulgava fotos com armas e usando colete balístico com o brasão da Polícia Militar do Amazonas.

"No dia do crime, o dentista foi ameaçado e coagido para entregar a suposta droga. Foram três horas nas mãos desse trio até que ela fosse abandonada no bairro Novo Israel, na Zona Norte. Conseguimos chegar até o carro utilizado pelo trio e ao mostrarmos a foto do Rômulo, a vítima o reconheceu", disse a autoridade policial.

Suspeito conduzido ao 11º DIP | Autor: Divulgação

Os outros dois comparsa de Rômulo não foram identificados e continuam sendo investigados até que sejam presos.

Rômulo teve a prisão temporária expedida e afirmou aos policiais que vai colaborar com as investigações. Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 380, munições e rádios comunicadores. O caso foi apresentado no 11° DIP, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

O suspeito vai responder pelos crimes de extorsão, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo.

Veja entrevista com o delegado

Leia mais

Falso enfermeiro é detido dentro de hospital na Zona Leste de Manaus

Operação segue em busca de PMs envolvidos com tráfico de drogas no AM

Suspeito de desviar cilindros de oxigênio é preso em Manaus