Após assalto, motorista de app é resgatado de porta-malas em Manaus

Manaus – Mais um motorista de aplicativo de mobilidade urbana foi vítima de violência em Manaus. Desta vez, um homem de 38 anos foi resgatado na noite de segunda-feira (26), por volta das 23h45, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

O homem estava sendo mantido refém por criminosos. Conforme a equipe da 29° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava dentro do porta-malas, mantida refém enquanto quatro suspeitos realizavam diversos arrastões no veículo, pela cidade de Manaus.

Os policias receberam a denúncia que um veículo modelo Renault Kwid, de cor branca, estava no final da rua João Thomé, no Mauazinho, com o motorista no porta-malas. Os suspeitos fugiram assim que avistaram a polícia e o motorista foi libertado.

A vítima foi orientada a registrar a ocorrência e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Outros casos

No início deste mês, o cliente Ferdinan Alves do Nascimento, de 40 anos, que estava em uma corrida de aplicativo, foi morto após motorista tentar fugir dos bandidos .

Em depoimento à PM, o jovem de 26 anos contou que assim que começou a fugir da abordagem dos bandidos, os criminosos continuaram a persegui-lo. No carro da vítima, modelo Chevrolet Ônix, foram detectadas mais de seis marcas de tiros.

No dia 6 de abril, Katiane Andrade Pontes foi presa após montar uma emboscada para assaltar um motorista de aplicativo , no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. Além da tentativa de roubo, haviam três mandados de prisão em aberto em nome de Katiane.

Para impedir o roubo, o motorista de aplicativo acionou os seus colegas de trabalho, que o localizaram por meio do GPS. Na ocasião, a mulher foi violentamente agredida, e só não foi linchada, porque uma viatura da 13ª Cicom chegou ao local.

