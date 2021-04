Homem é espancado após se masturbar em via pública no Jorge Teixeira

Após ser socorrido, o homem vai ser encaminhado à uma unidade hospitalar da capital | Foto: Divulgação PM

Manaus - Quando o assunto envolve crianças, a população não perdoa. Um homem ainda não identificado foi espancado pela população na noite desta terça-feira (27), no banheiro de uma praça na rua das Papoulas, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que o homem, que é morador de rua e usuário de drogas, estava se masturbando na frente de crianças.

"A informação repassada é de que esse homem estava se masturbando e por isso a população se revoltou. No entanto ainda não há vítimas e ninguém quer prestar a queixa na delegacia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já foi acionado e deve prestar o atendimento médico necessário", explicou o sargento Fabrício de Jesus da 14° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Após ser socorrido, o homem vai ser encaminhado à uma unidade hospitalar da capital. Dezenas de moradores se reuniram na localidade durante o andamento da ocorrência.

Abuso infantil

As autoridades aconselham a população em geral sempre a denunciar abusos contra as crianças. Por se tratar de um crime que atrai consequências danosas às vítimas, a curto, médio e longo prazo, as vítimas precisam de atenção psicossocial às vítimas nesta faixa etária por um período maior, em função de sua imaturidade e dependência.





