Usuário de drogas discute e mata traficante em boca de fumo de Manaus

Um homicídio e uma tentativa de homicídio foram registradas na Zona Norte de Manaus. | Foto: Cesar Gomes / EM TEMPO

MANAUS - O tráfico de drogas está ligado a maioria das mortes violentas registradas no Amazonas. Discussões, cobranças de dívidas, vingança e a rivalidade entre grupos criminosos são alguns dos fatores que motivam os assassinatos. E nesta terça-feira (27) não foi diferente, um homicídio e uma tentativa de homicídio foram registradas na Zona Norte de Manaus.



Cleberson de Souza Sales, de 19 anos, suspeito de chefiar uma boca de fumo, no beco Boa Esperança, no bairro Cidade de Deus, morreu após ser atacado por um cliente usuário de drogas, identificado como Arlindo S. M., de 29 anos, que por muito pouco também não foi morto por comparsas do traficante.

Segundo a Polícia Civil, durante a noite, Arlindo foi surpreendido por criminosos que seriam aliados de Cleberson e baleado com cinco tiros, sendo um de raspão da cabeça, dois nos braços, uma nas costas, um nas nádegas e um no pé.

Suspeito sobreviveu ao ataque de vingança | Foto: Divulgação





O suspeito se fingiu de morto para sobreviver ao ataque sofrido e que mesmo baleado, ele ainda conseguiu correr e pedir socorro da esposa.



Após sobreviver ao ataque de vingança, Arlindo prestou depoimento à equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e informou que teria ido até a casa da vítima para comprar drogas. No local houve um desentendimento e ao ver uma arma em cima da mesa, ele acabou atirando em Cleberson e saiu correndo.

O corpo de Cleberson foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Arlindo deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, onde recebeu atendimento médico e permanece internado.

