Vídeo: polícia prende 2 homens por ‘racha’ na Cidade Nova, em Manaus

Os batedores conseguiram parar os condutores e o flagrantearam por crime de trânsito | Foto: Divulgação SSP-AM

Além de ser perigoso para as pessoas, a realização de "rachas", que também chamado popularmente de pega, é proibido em Manaus pois é uma forma de corrida ilícita praticado em áreas urbanas, rural ou rodovias com automóveis e/ou motocicletas.

Duas pessoas foram presas por prática de racha, nesta terça-feira (27), após flagrante realizado durante a operação “Pela Vida”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

As prisões ocorreram na avenida Noel Nutels, ao lado do Terminal 3, bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus, em uma barreira de fiscalização montada pelo Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

Segundo o Detran-AM, policiais do Batalhão de Trânsito da PM viram os homens que estavam disputando corrida e pediram para que eles descessem do carro.

Os homens se recusaram e seguiram em frente. Os batedores conseguiram parar os condutores e o flagrantearam por crime de trânsito, segundo explica o coordenador do Neot, Victor Mansur.

Veja o vídeo:

Veja o vídeo da operação | Autor: Divulgação SSP-AM

A infração é gravíssima, com punição de sete pontos na carteira, suspensão da CNH por um ano e aplicação de multa no valor de R$ 2.934,70.



*Com informações da assessoria ao Em Tempo

Leia mais:

Polícia flagra jovens realizando 'rachas' em aeroporto do AM