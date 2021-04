Criminosos invadem salão e atiram em cabeleireira no São Jorge

Local onde aconteceu a tentativa de homicídio | Foto: Carlos Araujo

Manaus - A criminalidade que assola Manaus quase faz mais uma vítima nesta quarta-feira (28). Uma cabeleireira de aproximadamente 50 anos, identificada apenas como Rosa, foi baleada com, pelo menos, quatro tiros, nesta quarta-feira (28).

O crime aconteceu na rua São João, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, dentro do salão de beleza da vítima.

De acordo com informações de moradores da rua, dois homens em uma moto, se passando por entregadores de delivery, chegaram ao "Salão da Rosa", onde a vítima estava acompanhada de uma funcionária e efetuaram os tiros. Vizinhos contam que ouviram quatro disparos e, após isso, os criminosos fugiram. A funcionária não ficou ferida.

Policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegaram ir ao local, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas Rosa já havia sido socorrida por populares e levada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

Ainda de acordo com informações de moradores, a vítima tinha passagem pela polícia e estava "marcada para morrer", por conta do envolvimento com o tráfico de drogas. A tentativa de homicídio será investigada pela Polícia Civil.

