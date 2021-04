Seminua, mulher aciona PMs após estupro no AM e suspeito é preso

O caso será investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

MAUÉS (AM) - Um homem que não teve o nome revelado pela polícia foi preso na madrugada desta quarta-feira (28), suspeito de estuprar uma mulher. O caso ocorreu no bairro Santa Luzia, no município de Maués (distante 259 quilômetros de Manaus). A vítima pediu socorro à polícia seminua e com as mãos cobertas de sangue.

De acordo com a equipe da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), os policiais estavam em patrulhamento quando foram acionados pela mulher. Ela relatou que havia sido agredida e estuprada. Além disso, o suspeito estaria a procura dela.

Os policiais realizaram diligências pelas proximidades e encontraram o suspeito com hematomas pelo corpo, indicando que ele havia entrado em luta corporal com a vítima.

O homem foi preso e encaminhado à 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. A vítima foi socorrida e levada ao hospital do município.

