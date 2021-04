Polícia apura suposta chacina com 4 mortos no interior do Amazonas

O caso assustou moradores de Itacoatiara | Foto: Divulgação

ITACOATIARA - Uma suposta chacina ocorrida em um sítio no município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus), pode ter deixado, ao menos, quatro mortos nesta quinta-feira (29). Uma quinta pessoa sobreviveu ao ataque e teria repassado as informações à polícia, que tem se mobilizado para apurar o caso.

O suposto crime brutal ocorreu no quilômetro 2 do Ramal da Sudan, localizado nas proximidades da AM-010, sentido Itacoatiara - Manaus.

Autoridades acompanham o caso

De acordo com as informações preliminares, os corpos das pessoas supostamente mortas estariam sinais de tortura. A vítima que sobreviveu deu entrada em estado grave no Hospital Regional José Mendes, em Itacoatiara.

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que de acordo com o delegado Rafael Allemand, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), os delegados Lázaro Mendes, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), e o delegado Paulo Barros, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), foram até o local do suposto crime, e as diligências estão em curso.

Uma das vítimas, que se encontra em um hospital naquele município, afirmou que houve quatro mortes, porém, até o presente momento, nenhum corpo foi encontrado.

