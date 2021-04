Van dos Correios é abandonada após assalto em Manaus

Policiais federais foram acionados para a ocorrência e realizaram perícia no veículo | Foto: Divulgação

Manaus - Uma van dos Correios foi abandonada na tarde desta quinta-feira (29) na rua Tucuruí, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus.



Moradores da área desconfiaram após verem o veículo abandonado em via pública e acionaram os policiais da 12° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Devido aos Correios serem de competência federal, policiais Federais foram acionados para a ocorrência e realizaram perícia no veículo. O roubo da van ocorreu na comunidade Parque das Nações durante a manhã de hoje.

Encomendas foram deixadas no veículo, no entanto o prejuízo do que foi levado e as circunstâncias do crime serão investigadas.





