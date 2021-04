Dois são presos após cometerem furtos com "Chapolin" em Manaus

Material apreendido na ação policial | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Você já ouviu falar no furto com "chapolin"? Trata-se de um dispositivo eletrônico que impede o travamento das portas de veículos, mesmo que o motorista acione a chave eletrônica do carro. Na tarde desta quinta-feira (29), dois homens que não tiveram os nomes divulgados foram presos por furtar, por meio desta tecnologia, pertences de um veículo na avenida Leopoldo Peres, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus.

"Uma das vítimas percebeu que havia ocorrido o furto e seguiu os suspeitos. Nós fomos acionados e conseguimos deter esses dois homens. Haviam materiais como maçarico e máquina de cartão de débito e crédito utilizadas para efetuarem transferências de valores. Também encontramos aparelhos celulares. Esse sistema utilizado por eles cancela o travamento do veículo e quando o motorista se afasta eles entram no veículo e cometem o furto", explicou o 1° tenente Felipe Alves, supervisor de área da 2º Companhia Interativa Comunitária (Cicom).





A vítima, um homem de 40 anos, esteve no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a ocorrência foi registrada, e deu detalhes da ação dos suspeitos.

"Sempre verifico se a porta do carro está travada, mas hoje eu acabei esquecendo. Quando entrei no estabelecimento comercial para resolver uma situação, percebi que havia esquecido algo e voltei pro carro. Logo percebi que havia uma pessoa dentro do veículo e que um furto havia ocorrido. Após o crime consegui segui-los e eles já estavam em uma agência bancária tentando sacar dinheiro com meu cartão. Fica o alerta para que motoristas não deixem pertences valiosos nos veículos", declarou a vítima.









O caso foi apresentado no 1°DIP | Foto: Divulgação

Um vídeo que já está nas mãos da polícia mostra mais uma ação criminosa cometida pelos suspeitos, também no bairro Educandos. Os suspeitos foram conduzidos ao 1° DIP, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Eles irão passar por audiência de custódia e deve ficar à disposição da Justiça.

Veja o vídeo que registrou um dos furtos cometido pelos suspeitos:

| Autor: Divulgação

Veja a reportagem na delegacia:

