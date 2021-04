Três são executados em lanche no Centro de Manaus

Vítimas não foram identificadas até o momento | Foto: Divulgação

Manaus - Três homens foram brutalmente executados na rua José Clemente, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, no momento em que estavam em um lanche.



Testemunhas relataram que as vítimas foram surpreendidas por criminosos que estavam em um veículo modelo Volkswagen Voyage de cor prata que, fortemente armados, efetuaram os disparos. Cada vítima recebeu cerca de cinco tiros de uma pistola 9mm.

Os três foram alvejados e os criminosos fugiram. Eles agonizaram no local até a morte. Policiais da 24° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e isolaram o local do crime.

Até o momento, as vítimas não foram identificadas e as equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML) já foram acionados para ocorrência.

A motivação do crime será investigada pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





Confira a live:





Leia Mais:







Corpos são encontrados em cova rasa de sítio no Amazonas

Assaltantes de ônibus são espancados por passageiros em Manaus



Dois são presos após cometerem furtos com "Chapolin" em Manaus