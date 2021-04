Ex-presidiário é sequestrado, baleado e deixado em ramal de Manaus

Ele foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio | Foto: Divulgação

MANAUS - O ex-presidiário Carlos D. S. L, de 19 anos, foi sequestrado nesta quinta-feira (29) da frente da casa onde mora, na rua Ômega, do bairro Petrópolis, na Zona Sul e alvejado com cinco tiros.

Conforme a equipe da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi encontrada horas depois, já durante a noite, no ramal do Marapatá, no bairro Distrito Industrial 1, naquela mesma zona, em estado grave de saúde.

Carlos foi alvejado com cinco tiros que atingiram tórax, braços e pernas. A população foi quem ajudou no socorro e acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ele foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde segue internado. A polícia constatou que ele já tinha passagem por tráfico de drogas.

A motivação e circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

