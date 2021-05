Dois dos três executados em lanche no Centro são identificados no IML

As vítimas estavam lanchando quando foram executadas | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Dois do três homens executados na noite de quinta-feira (29), em um lanche na rua José Clemente, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, foram identificados nesta sexta-feira (30), na sede do Instituto Médico Legal (IML). Trata-se do autônomo Eduardo Lima Batista, de 20 anos, e do adolescente Levi Madiel Costa da Silva, de 16 anos. A terceira pessoa que também morreu ainda permanece sem identificação oficial.

Mesmo com a intensa movimentação de pessoas, as vítimas foram surpreendidas por homens encapuzados que estavam em um veículo modelo Volkswagen Voyage de cor prata que, fortemente armados, efetuaram os disparos. Foram pelo menos cinco tiros de uma pistola 9mm em cada um deles.

Pela manhã, nenhum dos corpos ainda havia sido identificado. A identificação de dois deles já é uma informação que vai auxiliar as investigações realizadas pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A polícia deve traçar o perfil das vítimas e descobrir se o crime tem relação com o tráfico de drogas ou ameaças.

A investigação segue em andamento. O corpo da terceira vítima permanece na sede do IML.

