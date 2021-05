Seis motoristas são flagrados dirigindo bêbados na Ponta Negra

Manaus (AM) - Seis motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas, em Manaus, durante a operação “Pela Vida”, desenvolvida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

A ação aconteceu, na noite desta quinta-feira (29), na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, na Zona Oeste da capital. Os flagrantes ocorreram em uma barreira de fiscalização montada pelo Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Os condutores foram pegos no teste do bafômetro, por estarem dirigindo alcoolizados.

Imagens de apoio de fiscalização em vias públicas. | Autor: Carlos Soares / SSP-AM

O que ocorre com motoristas flagrados bêbados?

Para quem comete essa infração, sete pontos são aplicados à Carteira Nacional de Habilitação, além de uma multa em R$ 2.934,70 e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. As mesmas medidas são adotadas para quem se recusa a fazer o teste.



No local, 30 autuações de trânsito foram registradas por diversas irregularidades. O Neot ainda apreendeu quatro carros e duas motocicletas, que foram levadas para o parqueamento do Detran-AM.

Qual é a multa para quem dirige bêbado?

Problemas em dirigir embriagado

Quem for flagrado dirigindo embriagado acabará sofrendo as penalidades previstas na Lei Seca. Ela passou por algumas mudanças e ficou mais rígida e isso significa que qualquer concentração de álcool no sangue já gera problemas.

Isso pode ser provado com o uso de bafômetro, um instrumento que mede quantidade de álcool no organismo de forma rápida e simples. Se a pessoa se recusar a fazer o teste, o policial pode constatar a embriaguez por meio de sinais.

Se for pego nessa situação, veja o que acontecerá:

O veículo será retido e só poderá ser removido por um condutor habilitado. Se não for apresentado um condutor apto, o veículo pode ser removido para o pátio. O tempo que o carro fica no pátio gera um valor a ser pago.



Será gerada uma infração gravíssima na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor.

Terá que ser paga uma multa no valor de R$ 2.934,70 pela infração de dirigir embriagado.

A habilitação será recolhida pelo agente de trânsito.

Será iniciado um processo para a suspensão da Carteira, sendo que, quando finalizado, a pessoa ficará suspensa de dirigir por 12 meses.

Você não recebe indenização do seguro se houver um acidente e for comprovado que o álcool foi decisivo.

Se o motorista for flagrado dirigindo com a CNH suspensa, será feita a Cassação com a restrição de dirigir por 24 meses.

Após passado o prazo da suspensão/cassação, para ter a habilitação de volta será preciso passar por um curso de reciclagem e exame teórico.

Além de todos esses problemas, existe o fato de colocar a sua própria vida e de terceiros em risco por ter redução dos reflexos e atenção ao dirigir por conta do álcool.

*Com informações da assessoria e do Portal do Trânsito

