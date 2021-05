Vídeo: PM dá tapa no rosto de mulher durante abordagem em Manaus

Na gravação é possível ouvir uma breve discussão acalorada entre a vítima e o agente da segurança pública | Foto: Divulgação

MANAUS - Um vídeo divulgado nas redes sociais na tarde deste sábado (1º) mostra um policial militar agredindo uma mulher durante uma abordagem, em Manaus.

O fato teria ocorrido no bairro Mauazinho, na Zona Leste da capital, mas a localidade ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Na gravação é possível ouvir uma breve discussão acalorada entre a vítima e o agente da segurança pública, antes da agressão. E o simples ato da mulher ter respondido o PM fez com que ela recebesse um tapa no rosto.

A mulher tenta defender as pessoas que estão sendo revistadas pela equipe policial, até que o PM se sente afrontado e a agride.

" "Eles estão trabalhando", diz a vítima. " ,

" "Isso não é com a senhora. Não se meta", defende o agente. " ,

" "Não se mete o que?", rebate a mulher quando recebe o tapa do policial. " ,

Veja:

| Autor: Divulgação





Posicionamento



A reportagem procurou as assessorias de comunicação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e da Polícia Militar e solicitou a identificação do policial e se ele teria apresentado alguma justificativa por ter cometido o ato.



No entanto, em resposta a SSP-AM informou apenas que vídeo foi encaminhado à Corregedoria para a devida apuração e adoção de procedimentos cabíveis.

"A Corregedoria ainda não havia recebido denúncia sobre o caso, e informa que vai solicitar a abertura de um Inquérito Policial Militar (IPM), junto ao Comando da PMAM, para esclarecimento da ocorrência", diz a nota.

