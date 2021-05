Bebedeira entre "amigos" termina com prisão e morte em Manaus

Crime ocorreu na rua Ocidental, no bairro Japiim | Foto: Divulgação

MANAUS - Uma confraternização terminou em tragédia com a morte de Sean Matos Gomes, de 33 anos, que foi atacado a facadas após brigar com o "amigo", identificado como Ivanilson Cordeiro Nascimento, de 25 anos. O caso ocorreu no início da manhã deste domingo (2), na rua Ocidental, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima e o suspeito teriam passado a madrugada consumindo bebidas alcoólicas em um bar. No início da manhã, os dois tiveram um desentendimento, Sean acabou agredindo o Ivanilson.

Para ser vingar, o suspeito foi para a sua residência, buscou uma faca e ficou aguardando a chegada do "amigo", que morava em frente à casa dele. Quando a vítima chegou, os dois protagonizaram uma nova briga, entretanto, desta vez, o suspeito atingiu o colega com uma facada no braço e outra na perna.

Ainda segundo a polícia, a vítima chegou a ser encaminhada para o SPA (Serviço de Pronto Atendimento) do Coroado, na Zona Leste. O rapaz recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em depoimento à polícia, o autor do crime afirmou que não teve a intenção de matar o amigo, apenas machucá-lo. Ele foi atuado em flagrante por leão corporal seguida de morte.

No entanto, conforme a Polícia Civil, se ao longo do inquérito ficou claro que o suspeito teve a intenção de praticar um assassinato, ele deve ser indiciado por homicídio.

