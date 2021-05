Amigos são executados por atiradores em carro branco no São Jorge

No local do crime moradores com medo evitaram falar com a reportagem | Foto: Reprodução

MANAUS - Mais dois homicídios atribuídos à guerra entre traficantes foram registrados, na noite deste sábado (2), na capital do Amazonas. Kemmeth Ckark Melo Santos, de 28 anos, e Lelis Pereira Ramos, de 43, foram executados com 7 e 6 tiros, respectivamente, na rua Domingos Russo, no bairro São Jorge, zona Oeste da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, era por volta das 22h40, quando as duas vítimas consumiam bebidas alcoólicas em um mercadinho e pistoleiros chegaram em um carro branco, e atiraram diversas vezes contra a dupla.

Lelis Pereira morreu na hora, já Kemmeth ainda foi atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel Urgente), mas já estava sem vida quando chegou ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul de Manaus.

Ainda segundo as autoridades, a principal suspeita em torno do caso é que o crime tenha sido motivado por dívidas das vítimas com o tráfico de drogas. Contudo, a autoria do duplo homicídio ainda é desconhecida pela polícia.

O EM TEMPO chegou a ir ao local do crime para tentar ouvir o relato de testemunhas. Entretanto, temendo sofrer algum tipo de represália, os moradores da área preferiram não dar nenhum detalhe sobre o que presenciaram.

"Parece que foi por causa de tráfico. Tenho dois filhos, sabe? Prefiro ficar quieta na minha", afirmou, em rápida declaração, uma moradora da rua em que o crime aconteceu.

Investigação

Os corpos de Kemmeth e Lelis foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML), onde deverão passar por exame de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

