Ameaçado, autônomo é surpreendido por motoqueiros e morto em Manaus

O crime aconteceu por volta das 16h30 | Foto: Divulgação

MANAUS - Enquanto caminhava pela rua 59, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, o autônomo Dorian de Sousa Barbosa, de 36 anos, foi morto a tiros na tarde deste sábado (1°).

O crime aconteceu por volta das 16h30, os criminosos, que estavam em uma motocicleta, se aproximaram da vítima e efetuaram os disparos.

A vítima foi atingida com dois tiros na cabeça e quatro no peito, ele morreu na hora, em via pública. Conforme informações de testemunhas, Dorian estava sofrendo ameaças.

De acordo com os dados repassados pelas autoridades, Dorian tinha passagem por tráfico de drogas, roubo, associação criminosa e mandado em aberto.

Dorian possuía ficha criminal extensa e sua vida pregressa leva a polícia suspeitar que a morte dele tenha sido motivada por acerto de contas.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Leia mais

Duplo homicídio: jovens são executados a tiros no Alfredo Nascimento

Amigos são executados por atiradores em carro branco no São Jorge