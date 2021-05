Em Manaus, 10 mortes violentas são registradas em menos de 24 horas

| Foto:

Manaus - O crime não deu descanso aos policiais militares neste fim de semana, em Manaus. Nas últimas 24 horas, contando de 16h do sábado (1º) às 16h deste domingo (2), vários pontos da capital registraram casos macabros, que variam de duplos homicídios e até uma mulher assassinada com 11 facadas e tendo o corpo queimado pelo companheiro, no bairro Morro da Liberdade, zona Sul da capital.

A equipe de reportagem do portal Em Tempo esteve de plantão todo o fim de semana e leva até você o balanço das matérias policiais que deixaram os manauaras em choque, nas últimas horas.

Acertos de contas, execuções e mulher brutalmente assassinada

Caso 1

Na tarde deste sábado (01), por volta das 16h30, enquanto caminhava na rua 59, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, o autônomo Dorian de Sousa Barbosa, de 36 anos, foi morto a tiros por homens em uma moto. A polícia acredita em “acerto de contas”.

Acompanhe na reportagem de Daniel Landazuri:

Ameaçado, autônomo é surpreendido por motoqueiros e morto em Manaus



Caso 2





Esfaqueada até a morte, queimada e jogada embaixo de cama. Este foi o final da doméstica Verônica Sena dos Santos, de 37 anos, cujo companheiro, identificado como “Wilson”, é suspeito de ter cometido o assassinato na casa do casal, no beco José Antunes, Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus.

Acompanhe na reportagem de Ayrton Senna Gazel:

Mulher é morta a facadas e tem corpo queimado pelo marido em Manaus



Caso 3

Morto em um beco, no bairro Educandos, zona Sul de Manaus, na tarde às 18h30 deste sábado (01/05), o autônomo Mário Marques da Silva, de 39 anos, foi mais uma vítima de um possível acerto de contas, na capital.

Acompanhe na reportagem de Daniel Landazuri:

Homem morre no SPA da Zona Sul após ser baleado em beco no Educandos



Caso 4

Assassinado com 6 tiros, às 18h40 deste sábado (01/05), em um beco, na rua Oswaldo Cruz, bairro Glória, zona Centro Oeste da capital, Guilherme da Silva Coelho, 18 anos, foi avistado sendo levado até o local, onde recebeu os disparos. Polícia acredita que o rapaz tenha sido vítima de uma emboscada.

Acompanhe na reportagem de Carlos Araújo:

Emboscada: jovem é arrastado e morto com 6 tiros em beco de Manaus



Caso 5 - Duplo Homicídio





Mortos a tiros, às 21h20, na rua São Luiz, bairro Alfredo Nascimento, zona Norte da capital, dois jovens identificados como Hudson Saldanha Cumapé, de 19 anos, e Wendell Farias e Silva, de 23 anos podem ter sido um caso de vítimas do famoso ‘acerto de contas’ do tráfico em Manaus.

Caso 6 - Duplo Homicídio





Por volta das 22h55, Kemmeth Ckark Melo Santos, de 28 anos, e Lelis Pereira Ramos, de 43, foram executados com 7 e 6 tiros, respectivamente, na rua Domingos Russo, no bairro São Jorge, zona Oeste da cidade, também por um possível envolvimento com o tráfico.

Acompanhe na reportagem de Ayrton Senna Gazel:

Duplo homicídio: jovens são executados a tiros no Alfredo Nascimento



Caso 7



Também na noite deste sábado (01/05), às 21h, um estudante de 17 anos morreu ao ser baleado no peito, na rua 83, na área do Mutirão, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. Esaú Soares Santana estava conversando em uma roda de amigos, quando foi alvejado por vários disparos, feitos por homens dentro de um carro preto. A polícia também desconfia de acerto de contas ligado ao tráfico de drogas do local.

Acompanhe na reportagem de Carlos Araújo:

"Estudante" é morto enquanto conversava com amigos em Manaus



Caso 8



Uma “bebedeira’ entre amigos terminou em morte na zona Sul de Manaus. Durante confraternização, Sean Matos Gomes, de 33 anos, foi atacado a facadas após brigar com o "amigo", identificado como Ivanilson Cordeiro Nascimento, de 25 anos que teria se vingado, dando facadas em Sean.

Acompanhe na reportagem de Ayrton Senna Gazel:

Bebedeira entre "amigos" termina com prisão e morte em Manaus



Leia mais:

Vídeo: PM dá tapa no rosto de mulher durante abordagem em Manaus

A carne da morte: tio e sobrinho são torturados e mortos após furto