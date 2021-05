Em Manaus, suspeito troca tiros com a polícia e morre no Santa Inês

Deilson Lopes Freitas, de 21 anos, foi morto na madrugada desta segunda (3) | Foto: Reprodução

Manaus - Confrontos da polícia do Amazonas com suspeitos de crime tem sido comuns nos últimos anos. Um homem morreu após confronto com policiais militares da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Deilson Lopes Freitas, de 21 anos, foi morto na madrugada desta segunda (3), por volta das 1h30, na comunidade Santa Inês, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o capitão Soeiro, os policiais receberam denúncia anônima informando que homens estavam armados e comercializando drogas naquela comunidade.

Os policiais verificaram a denúncia e acabaram sendo recebidos a tiros , ocasião em que revidaram os disparos. Deilson foi atingido e socorrido ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Na ação policial foram apreendidos um revólver calibre 38 com cinco munições sendo três deflagradas e uma intacta, cinco munições calibre 20, seis munições calibre 28, uma munição calibre 762, 475 trouxinhas de oxi, 30 trouxinhas de cocaína, 46 trouxinhas de pasta base, uma mochila, um aparelho celular e R$ 70.

Os demais suspeitos devem ser investigados pela Polícia Civil.

Outro caso





Em abril, um caso parecido aconteceu em outro bairro da cidade de Manaus. No Jorge Teixeira, um homem identificado como Davi dos Santos Tavares, de 19 anos, foi morto após trocar tiros com policiais militares da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Confirme a equipe policial, durante patrulhamento de rotina na rua Mileto, bairro Jorge Teixeira, os policiais foram surpreendidos com disparos de arma de fogo vindos de um beco onde estava a vítima e mais cinco homens.

Os policiais reagiram e acabaram atingindo Davi, que ainda chegou a ser socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

