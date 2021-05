Homem exibe arma de fogo na rua e vai preso na Zona Leste de Manaus

O homem recebeu voz de prisão em flagrante | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem foi exibir uma arma em público e acabou sendo preso em Manaus. O caso aconteceu na zona Leste.

S. L. C, de 23 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (3), rua das Jóias, na comunidade Nova Floresta. Conforme a equipe da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as diligências iniciaram após denúncia anônima informando que um homem estava exibindo armas de fogo em via pública.

Os policiais foram até a localidade, onde encontraram um homem com as mesmas características indicadas na denúncia.

Durante a revista pessoal nada foi encontrado, no entanto o suspeito disse aos policiais que na casa dele, naquela mesma rua havia uma arma.

No local, os policiais localizaram uma espingarda calibre 28 com duas munições intactas . O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

