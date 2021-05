Grupo rival mata membro da "CDN" e filma crime em Manaus; veja vídeos

Vítima foi sequestrada na rua Santa Helena, no bairro Betânia | Foto: divulgação

MANAUS - Ítalo Abraão Sales do Amaral, de 18 anos, conhecido como "Bolota", foi brutalmente executado na noite de segunda-feira (3), na rua Içá, no bairro Distrito Industrial 1, na Zona Sul de Manaus. Em vídeos gravado pelos criminosos antes da execução, ele declara pertencer a uma facção criminosa da capital, denominada Cartel do Norte (CDN).

Conforme a Polícia Militar, familiares relataram que Ítalo foi sequestrado na rua Santa Helena, no bairro Betânia, na Zona Sul de Manaus, por criminosos em um veículo de cor vermelha.

Antes da execução, os suspeitos gravaram um vídeo questionando Ítalo sobre adversários deles. O jovem cita nomes de traficantes e confirma integrar a facção criminosa rival dos executores. Momentos depois eles filmaram a execução de Ítalo.

A vítima já tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas. Policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram o local do crime até a chegada dos órgãos competentes. A perícia constatou que Ítalo foi morto com três tiros sendo dois no pescoço e um na cabeça.

O corpo de Ítalo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.

