Moradores encontram ossada humana em igarapé de Manaus

De acordo com a Polícia Militar, os restos mortais foram encontrados por moradores da área | Foto: Divulgação

MANAUS - Uma ossada humana foi encontrada, no início da tarde desta terça-feira (4), às margens de um igarapé, localizado próximo à avenida das Flores, no conjunto Ribeiro Júnior, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Devido ao avançado estado de decomposição, o corpo precisará passar por procedimentos no Instituto Médico Legal (IML), para ser identificado.

De acordo com a Polícia Militar, os restos mortais foram encontrados por moradores da área. A PM informou que, a princípio, não foram detectados outros tipos de tecidos do corpo humano, somente ossos.

"Nós já acionamos o IML, a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e a perícia, para que todos os procedimentos sejam adotados no local onde essa ossada foi encontrada", explicou o tenente Robson Ferreira.

Ainda segundo a polícia, em casos como esse, é possível que o corpo tenha sido abandonado em outro local, e tenha sido arrastado pela água do igarapé. As circunstâncias do caso devem ser investigadas pela Polícia Civil.

Outro encontro de cadáver

Na última sexta-feira (30), o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no ramal da Gisele , entre o Jardim Mauá e o bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus. O corpo apresentava sinais de tortura.

De acordo com a equipe da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma catadora de recicláveis encontrou o corpo, por volta das 7h30, e temendo que os criminosos estivessem pelas redondezas, a mulher saiu do local.

Leia mais

Mulher é morta a facadas e tem corpo queimado pelo marido em Manaus

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros trabalham na Base Arpão no AM