Polícia apreende 100 kg de drogas enterrados em sítio de Manaus

| Foto: Ayrton Senna Gazel

MANAUS - Cerca de 100 quilos de drogas foram apreendidos pela Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), na tarde desta terça-feira (4), em um sítio próximo ao conjunto residencial Viver Melhor 2, na zona Norte de Manaus. A droga está avaliada em R$600 mil e dois homens foram presos.

O caso iniciou quando agentes da Força Tática realizaram a abordagem de um suspeito no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital. Na ocasião, os policiais encontraram uma porção de drogas no carro dele.

Em relato à Força Tática, o rapaz informou que havia recebido as drogas em um sítio no Viver Melhor 2. Já no local, os policiais foram recebidos a tiros por traficantes. Um dos criminosos foi preso e o restante conseguiu fugir.

Questionado pelos PMs, o segundo suspeito revelou que havia vários quilos de drogas enterrados naquela área.

“Para chegarmos ao local onde os entorpecentes estavam escondidos tivemos de atravessar um riacho. Ao todo, encontramos 88 quilos de maconha do tipo skunk e pouco mais de 12 quilos de oxi, causando um prejuízo de aproximadamente R$600 ao tráfico de drogas”, afirmou o capitão Paulo Furtado, da Força Tática.

Os dois suspeitos foram levados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deverão responder por tráfico de drogas.

Leia mais:

Duas toneladas de drogas são incineradas em Manaus

Apreensão de drogas em barco no AM dá prejuízo de R$ 90 mil ao crime