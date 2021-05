Homem é surpreendido por "pistoleiros" e executado a tiros no Tarumã

Testemunhas relataram aos policiais que a vítima estava caminhando em via pública quando foi surpreendida por dois "pistoleiros" | Foto: Divulgação





Manaus - Moradores da rua São Benedito, na comunidade Parque São Pedro, na Zona Oeste de Manaus, ficaram perplexos após mais um homicídio ocorrido na localidade nesta terça-feira (4). A vítima é um homem identificado como Michael Machado, de 24 anos, que foi executado a tiros.

Testemunhas relataram aos policiais da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que a vítima estava caminhando em via pública quando foi surpreendida por dois "pistoleiros" em uma motocicleta que efetuaram vários tiros.

Para a polícia, familiares contaram que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e já vinha sendo ameaçada.

"Esse tipo de crime nos deixa muito assustados. Infelizmente tem ocorrido crimes nesta área e isso nos deixa com medo", relatou um morador que preferiu não se identificar.





O local é considerado uma área de intenso tráfico de drogas e moradores preferem manter a lei do silêncio. Segundo a polícia, foram pelo menos seis tiros de acordo com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo três na cabeça, dois no peito e um no braço esquerdo.

Os demais órgãos competentes já foram acionados para atender a ocorrência. A motivação e autoria do crime será investigada pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Método parecido

Em uma rua paralela à São Benedito, Michel Bruno Rodrigues de Oliveira, de 30 anos, foi executado na noite do dia 5 de março, por volta das 19h30, na rua São Francisco de Assis.



De acordo com testemunhas, o homem foi perseguido por uma dupla em uma motocicleta. Moradores da área ouviram pelo menos cinco disparos. O método de execução utilizado em ambos os crimes é parecido.





