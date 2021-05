Dupla é perseguida por criminosos e um morre no Novo Aleixo

O local foi isolado pela Polícia Militar para a chegada do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e da equipe do Instituto Médico Legal (IML) | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - Após intensa perseguição, Matheus da Costa Souza, de 18 anos, foi executado a tiros na alameda Esperança, no conjunto Mutirão, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Um outro homem identificado como Caio G. C, que estava com ele no momento do crime, acabou baleado.

Testemunhas relataram aos policiais da 27° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que Matheus e Caio estavam em uma motocicleta modelo Honda Titan, de cor vermelha, quando passaram a ser perseguidos por um veículo ainda não identificado, também de cor vermelha, que colidiu contra eles.

Matheus morreu no local. Já Caio foi atingido com três tiros e deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, segundo o sargento Marden da 27° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O local foi isolado pela Polícia Militar para a chegada do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e da equipe do Instituto Médico Legal (IML).

A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





Leia Mais:





Homem é surpreendido por "pistoleiros" e executado a tiros no Tarumã

Homem é morto no Santa Etelvina após participar de evento de igreja