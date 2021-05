Mulher é baleada enquanto esperava carro de aplicativo na Compensa

Rua onde aconteceu o fato | Foto: Bianca Fatim

Manaus - Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi baleada com cinco tiros no fim da tarde desta terça-feira (4), na rua São João, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. A vítima usava tornozeleira eletrônica.



Conforme informações de moradores, a mulher, de aproximadamente de 25 a 30 anos, foi visitar um amigo e ao sair da casa dele, para esperar um carro de aplicativo, acabou sendo alvejada com cinco tiros por um homem que estava a pé.

Os moradores relataram, ainda, que o assassino estava esperando mulher sair da casa. "Possivelmente esse homem estava seguindo ela", disse um morador, que não quis se identificar.

A mulher foi socorrida e levada o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Outros crimes

Dois homicídios foram registrados na tarde desta terça nas zonas Oeste e Norte da cidade. No Parque São Pedro, um homem identificado como Michael Machado, de 24 anos, foi executado a tiros . A vítima estava caminhando em via pública quando foi surpreendida por dois "pistoleiros", em uma motocicleta, que efetuaram vários disparos.

No Mutirão, Matheus da Costa Souza, de 18 anos, foi executado a tiros na alameda Esperança. Um outro homem identificado como Caio G. C, que estava com ele, no momento do crime, acabou baleado.



Leia mais:

Em Manaus, suspeito troca tiros com a polícia e morre no Santa Inês

Homem é surpreendido por "pistoleiros" e executado a tiros no Tarumã



Homem morre no SPA da Zona Sul após ser baleado em beco no Educandos