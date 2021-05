Dupla assalta bar no Lírio do Vale e é presa por policial à paisana

O caso foi apresentado no 19° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Momentos depois de causarem pânico em vários clientes de um bar, uma dupla de assaltantes foi presa por um policial à paisana e espancada pela população. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (4), na rua General Figueiredo, no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o capitão da Polícia Militar Roberto Vieira, lotado na Ciclopatrulha, ele estava em uma lava-jato nas proximidades quando percebeu os momento em que dois criminosos chegaram em uma motocicleta de cor vermelha e renderam as vítimas.

"Fiquei observando a ação criminosa e aguardei a saída deles do local. Assim que eles saíram, eles já receberam voz de prisão. Um já se deitou ao chão e outro ainda tentou fugir, mas consegui capturá-lo. A população revoltada começou a agredir os suspeitos. Um deles foi conduzido ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Compensa, na Zona Oeste e o outro ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, para receber um atendimento mais especializado devido ao estado mais grave", relatou o policial.





O caso foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Com a dupla foi apreendida uma arma de fogo falsa e as vítimas tiveram os pertences recuperados.





Leia Mais

Assaltantes de ônibus são espancados por passageiros em Manaus

Em menos de 3h, dois assaltantes foram espancados em Manaus