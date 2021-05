"Lei do Silêncio": homem é executado a tiros no São José, em Manaus

O caso é investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus - Um crime com poucas pistas, devido a "Lei do Silêncio" adotada por testemunhas, a morte de um homem ainda não identificado ocorrida na manhã desta quarta-feira (5), é cercada por mistério. O crime ocorreu por volta das 6h, na rua I, do bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada com informações de que havia um homem ferido por disparos de arma de fogo e ao chegarem no local confirmaram o homicídio. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve na cena do crime, mas só constatou a morte da vítima.

"No local o que impera é a Lei do Silêncio. As testemunhas preferiram se manter caladas temendo represálias", explicou um policial que atuou na ocorrência.

A perícia constatou que a vítima foi atingida com dois tiros, sendo um na cabeça e um nas costas, além de um golpe na cabeça.

O corpo do homem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Leia mais

Homem é surpreendido por "pistoleiros" e executado a tiros no Tarumã

Grupo rival mata membro da "CDN" e filma crime em Manaus; veja vídeos