Suspeito de assaltar mercadinho é baleado por justiceiro no São José

Manaus - Mais uma ação criminosa terminou com um suspeito de assalto baleado por um justiceiro. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (5), na rua 22 do bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus, na fronteira com o bairro Novo Aleixo, na Zona Norte.

Policiais da 27° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) relataram que o homem e comparsas assaltaram um mercadinho nas redondezas. Na fuga, o suspeito foi alcançado por um justiceiro e baleado na cabeça. Os demais envolvidos fugiram.

“Ele caiu na sarjeta e estava com uma arma falsa. O aparelho celular do dono do mercadinho estava no bolso dele", contou um dos policiais que atendeu a ocorrência.





Curiosos se aglomeravam ao lado do corpo do homem que agonizou até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ele deve ser encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. O caso será investigado pela Polícia Civil.





