Caso de canibalismo entre cachorros é investigado em Manaus; vídeo

Animais estariam em vivendo em péssimas condições em casa do bairro Lago Azul | Foto: Reprodução

MANAUS - O Batalhão Ambiental da Polícia Militar (PM) atuou, na última terça-feira (4), no atendimento de uma denúncia grave de maus-tratos contra animais domésticos que estariam praticando canibalismo, em uma residência localizada na com unidade Nobre, bairro Lagoa Azul, zona Norte de Manaus.

De acordo com o relato de testemunhas às autoridades, os animais famintos estariam devorando uns aos outros para sobreviverem, o que expõe a gravidade do caso. A triste cena chegou a ser gravada por um dos vizinhos do imóvel.

Quando a PM chegou ao local, os responsáveis pelos animais, que não tiveram a identidade revelada, negaram as acusações e revelaram que o caso de canibalismo registrado no vídeo aconteceu apenas uma vez e que medidas foram tomadas para que o fato não se repita.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado e os suspeitos deverão prestar depoimento sobre o ocorrido. Se for confirmada a prática de maus-tratos, os tutores podem pegar até 5 anos de prisão.

Ação do Batalhão Ambiental foi acompanhado pela deputada Joana Darc | Foto: Divulgação

Quem acompanhou pessoalmente a ação da polícia foi a deputada Joana Darc (PL). Segundo a parlamentar, o caso não passará despercebido e será alvo de processo.

“A gente vê aqui uma situação de animais que estão sendo privados de comer, de tomar água, e eles estão se matando de fome e os vizinhos estão denunciando. E isso não vai passar despercebido, existirá um processo. Não vamos deixar nenhum caso desse passar impune", afirmou.

Joana Darc levou ração para socorrer os animais e se comprometeu em disponibilizar assistência veterinária e castração para os animais que precisam, ela também reafirmou a importância de cuidar bem da fauna doméstica. “Um animal não pode ser tratado de qualquer jeito, e essa é uma responsabilidade do dono, do tutor. E se a pessoa não tem condições financeiras, tem que doar o animal e fazer o encaminhamento correto, mas não pode ficar maltratando.” declarou.

Assista ao vídeo de cachorros praticando canibalismo:

Denúncias

Para denunciar maus-tratos contra animais, faça fotos e vídeos, anote a data, horário e local da ocorrência e procure a sede da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA), localizada na rua Paul Adam S/N, conjunto Shangrilá, Parque Dez de Novembro. Ou se preferir, registre um Boletim de Ocorrência online através do site delegaciainterativa.am.gov.br

*Com informações da assessoria.

