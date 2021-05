Suspeito atira contra policial e é morto em operação na Zona Norte

De acordo com a DEHS, policiais da Rocam avistaram o grupo que, ao perceber a presença da polícia, fugiu | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - Uma denúncia de tráfico de drogas levou policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) até a rua Guanabara, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus, na tarde desta quinta-feira (6). Um grupo de suspeitos foi surpreendidos pelos policiais.

De acordo com o delegado Daniel Vezani da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os policiais da Rocam avistaram o grupo que, ao perceber a presença da polícia, fugiu. No entanto, um dos suspeitos acabou encontrando com um dos policiais e atirou contra ele.

"Esse suspeito desceu do barranco e efetuou pelo menos quatro disparos contra o policial. Mesmo caído na escada de uma casa, o homem ainda continuou atirando contra os policiais mas não atingiu ninguém", explicou o delegado.

O suspeito foi socorrido pelos policiais e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Norte de Manaus, onde acabou não resistindo aos ferimentos.

Arma e drogas apreendidas

O delegado informou que uma arma e drogas foram apreendidas com o suspeito. O material ainda será apresentado na sede da especializada e os policiais envolvidos na ocorrência serão ouvidos.

O corpo do suspeito será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica examinaram o local da ocorrência.





