Vídeos: Clientes de bar são rendidos por criminosos no Santos Dumont

Manaus – Mais uma ação criminosa foi flagrada em Manaus por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial. Os equipamentos são geralmente instalados para inibir a presença de criminosos, no entanto, eles não se intimidam em serem filmados e continuam cometendo crimes.

Desta vez, o caso aconteceu em um bar no conjunto Santos Dumont, no bairro da Paz, na Zona Centro-Sul, na noite de terça-feira (4), por volta das 20h34. Os clientes estavam nas mesas em um momento de descontração quando foram surpreendidos pela ação de três suspeitos.

Dois deles já entram apontando armas de fogo e ordenam que as vítimas se rendam no chão e entreguem seus pertences pessoais. Algumas da vítimas chegam a ser revistadas com violência pelos suspeitos. Um comparsa deles fica observando o lado de fora para dar cobertura ao crime.

Após subtraírem aparelhos celulares, o trio foge sem ser identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja vídeos que registraram a ação criminosa:

Outra ação

Funcionários de uma gráfica localizada na rua Professor Manoel Belém, no conjunto Manôa, na Zona Norte de Manaus, também passaram momentos de tensão na última semana, após uma ação criminosa. Dois suspeitos "tocaram o verdadeiro terror" nas vítimas e a ação criminosa foi filmada por câmeras de segurança.

Nas imagens é possível visualizar o momento em que a dupla armada obriga os funcionários a colocarem as mãos na cabeça. Um dos criminosos recolhe os pertences das vítimas, enquanto o outro faz a "segurança" mostrando a arma de fogo para que as vítimas não reajam.

