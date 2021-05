Dupla que vendia droga na Raiz é presa pela PM

Ação foi deflagrada após denúncia anônima aos policiais da Força Tática | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens responsáveis por um ponto de vendas de drogas localizado na alameda Vitória, em um conjunto habitacional no bairro Raiz, na Zona Sul de Manaus, foram surpreendidos pela polícia após uma denúncia anônima e acabaram presos.

O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (6), por volta das 12h30. As equipes localizaram primeiro um dos suspeitos em via pública. Conforme os policiais da Força Tática, a denúncia relatava que, além da venda de drogas, os suspeitos andavam armados intimidando a população.

Com o suspeito foi encontrada uma porção média de maconha. Após ser questionado ele confessou que o comparsa estava escondido portando uma arma de fogo em um dos apartamentos das proximidades.

No local, o suspeito responsável pela segurança da "boca de fumo" foi preso com uma pistola calibre 7.65 com três munições. Também foi apreendida uma balança de precisão.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.





