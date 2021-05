Homem é morto a tiros na Compensa após sair de jogo de futebol

A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas | Foto: Suyanne Lima

MANAUS - Mais uma morte violenta foi registrada no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, localidade que sofre diretamente com a guerra de facções criminosas que atuam no Amazonas.

A vítima identificada como Bruno Bentes da Silva, de 27 anos, estava deixando uma quadra poliesportiva, localizada na rua Teófilo Dias, na noite desta quinta-feira (6), quando foi surpreendido por dois criminosos.

"Era por volta das 21h, no momento em que a vítima estava saindo do local e foi atacada pelos assassinos. O homem foi atingido com um tiro na nuca e o outro nas costas", explicou o delegado Guilherme Antoniazzi.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionada, mas apenas constatou a morte da vítima.

A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas, já que a vítima era usuária de drogas e poderia estar devendo traficantes.

O delegado destacou também que um possível desentendimento com alguém no jogo de futebol também não é descartado.



O corpo de Bruno foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), apura a autoria do crime.

