"Loirinho" é executado com tiros na cabeça em Manaus

O corpo de "Loirinho" foi removido para o Instituto Médico Legal | Foto: Divulgação

MANAUS - Envolvimento com crimes e possíveis desafetos podem ser os motivos que resultara na morte de um ex-detento conhecido como "Loirinho", em Manaus.

O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (7), por volta das 4h30, na rua Aimoré, na comunidade Santa Cruz, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Testemunhas relataram aos policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que "Loirinho" foi surpreendido por dois criminosos que efetuaram três tiros contra a cabeça dele. Após o crime, os suspeitos fugiram.

A vítima foi socorrida para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, mas devido a gravidade do caso foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, onde não resistiu.

O corpo de "Loirinho" foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Morto no Dia do Aniversário

Na tarde de quarta-feira, dia 5, o autônomo Waderlison Gomes de Sá, de 42 anos, foi executado com cinco tiros nas costas enquanto comemorava o próprio aniversário com amigos, em um bar, localizado na rua Piauí, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul da capital amazonense.



Segundo informações da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava bebendo com amigos no bar quando foi abordada por dois homens em uma moto. Waderlison ainda tentou fugir, mas acabou baleado e não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

