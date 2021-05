Rota do Distrito é "metralhada" por criminosos em Manaus

Dois veículos foram alvos dos assaltantes | Foto: Divulgação

MANAUS - Trabalhadores que saem de suas casas nas primeiras horas da manhã todos os dias para trabalhar ainda precisam lidar com terror e pânico causado por criminosos durante assaltos a micro-ônibus, que fazem rotas para empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Desta vez, o caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (7), por volta das 4h40, na rua 5 de Maio, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Dois micro-ônibus foram alvos de criminosos armados que tentaram assaltar os trabalhadores.

Conforme a Polícia Militar, nos dois casos, os motoristas não se intimidaram com as armas e não pararam os carros para que os criminosos entrassem.

Crimes assustam os trabalhadores | Foto: Divulgação

Revoltados, os criminosos atiraram contra os veículos que ficaram com marcas de disparos. No entanto, a ação foi frustrada e eles fugiram por uma área de mata.

O caso deve ser investigado pelo 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e a ocorrência foi atendida pela equipe da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Outro caso

em setembro de 2020, passageiros de um ônibus de rota foram vítimas de um assalto na rua Iranduba, bairro Nova Floresta, na Zona Leste de Manaus. Três criminosos tocaram o terror dentro da condução.

De acordo com informações do motorista, que preferiu anonimato, o caso aconteceu no momento que ele estava indo buscar uma passageira.

"Foi no momento que foi pegar a antepenúltima passageira, por volta de 5h da manhã. Quando ela saiu de casa e entrou no ônibus, eles nos abordaram", contou o motorista de 36 anos.

Leia mais

Transporte público de Manaus na mira da criminalidade

Assaltantes de ônibus são espancados por passageiros em Manaus