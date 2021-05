"Pulguinha" é preso após matar desafeto por dívida de drogas em Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS - Uma morte brutal motivada por dívida do tráfico de drogas foi o que levou Gustavo Henrique Nascimento Ribeiro, conhecido como "Pulguinha" para cadeia

O mandado prisão em nome dele foi cumprido na tarde de quinta-feira (6), por volta das 14h15, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

"Pulguinha" é apontado como um dos autores da morte de Arthur Coelho de Souza, ocorrida no dia 10 de março deste ano em uma casa na rua Gaudêncio Ramos, no bairro São Francisco, na Zona Sul.

"Durante a ação a vítima foi friamente atacada e câmeras de segurança registraram toda a ação. Além de Gustavo, um adolescente de 17 anos participou da ação. A vítima chegou a ser agredida com várias pauladas na cabeça e também houve a tentativa de alvejá-lo com disparos de arma de fogo. O menor foi apreendido e reconhecido durante as investigações", explicou o delegado.

Segundo a autoridade, as investigações apontaram que Gustavo e o adolescente tinham envolvimento com o tráfico de drogas e haviam ido cobrar uma dívida de tráfico com Arthur após ameaçá-lo de morte.

Gustavo irá responder por homicídio qualificado e corrupção de menores. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irá ficar à disposição da Justiça.

