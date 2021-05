Compensa registra 2º homicídio em 14 horas, em Manaus

Último caso foi na rua 15 de Dezembro | Foto: Divulgação

MANAUS - Mais uma morte de forma brutal chamou a atenção de moradores do bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. No bairro marcado por confronto entre facções criminosas, já ocorreram duas execuções em um intervalo de 14 horas.

Na manhã desta sexta-feira (7), por volta das 11h, João Carlos Duarte dos Santos, de 35 anos, foi surpreendido por criminosos no momento em que retornava para a casa dele na rua 15 de Dezembro.

Testemunhas contaram à polícia que suspeitos chegaram em uma motocicleta não identificada e efetuaram disparos contra João. Ele agonizou no lugar e acabou não resistindo aos ferimentos.

Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área e acionaram os demais órgãos competentes.

A motivação do crime ainda permanece desconhecida e será investigada pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outra morte

Em 14 horas antes deste crime, na noite de quinta-feira (6), por volta das 21h, Bruno Bentes da Silva, de 29 anos, estava deixando uma quadra na rua Teófilo Dias , quando foi surpreendido por dois criminosos.

"Era por volta das 21h, no momento em que a vítima estava saindo do local e foi atacada pelos assassinos. O homem foi atingido com um tiro na nuca e o outro nas costas", explicou o delegado Guilherme Antoniazzi.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionada, mas apenas constatou a morte da vítima.

