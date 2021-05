Costureira é encontrada morta dentro de casa na Autaz Mirim

Equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) está na ocorrência e deve apontar as causas da morte da vítima | Foto: Suyanne Lima





Manaus – Familiares da costureira Vera Lúcia dos Santos Lima, 43 anos, encontraram uma cena brutal na quitinete onde ela morava, na avenida Autaz Mirim, Zona Norte de Manaus, na noite desta sexta-feira (7).

De acordo com informações repassadas pelo irmão de Vera, os familiares sentiram falta da mulher e o filho dela decidiu entrar na quitinete onde ela morava. A cena surpreendeu os familiares.

"O corpo da minha irmã estava com um pano envolto na cabeça, com uma faca torta ao lado. Havia sangue e estava tudo revirado. Uma cena chocante e nós só queremos Justiça. Não sabemos por que isso aconteceu e desconhecemos qualquer motivo para que ela tenha sido morta assim. O aparelho celular dela sumiu do local", declarou o irmão.





Os policiais da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram o local. A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) está na ocorrência e deve apontar as causas da morte da vítima. De acordo com informações preliminares das equipes, ela teria sido vítima de golpes de arma branca.

O corpo da mulher será levado para a sede do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico. O caso será investigado pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





