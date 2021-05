Dupla é presa com espingarda e drogas no Amazonas

Foi encontrada pela polícia uma arma de fogo tipo espingarda calibre 16, sem marca nem numeração aparentes | Foto: Divulgação

Manaus - Em ação da Operação Hórus, Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 27 anos e outro de idade não repassada, em posse ilegal de uma espingarda, munições e 40 porções de pasta de cocaína e maconha.

Os sujeitos foram detidos em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), na sexta-feira (7), quando uma denúncia anônima foi feita.

De acordo com a equipe policial, a denúncia anônima ocorreu durante o patrulhamento na área e a pessoa informou que um indivíduo estaria portando uma arma de fogo e comercializando drogas em sua residência, localizada na rua Mem de Sá, bairro Rui Barbosa.





Abordado pela polícia, o suspeito afirmou que havia repassado todo o material ilícito a um comparsa.





Os policiais da Rocam fizeram buscas e, no local informado, foram encontradas 38 porções de substâncias com características de pasta base de cocaína e duas porções com aspecto de maconha.

Em outro endereço foi encontrada, ainda, arma de fogo tipo espingarda calibre 16, sem marca nem numeração aparentes; além de três munições de mesmo calibre não deflagradas. A dupla foi levada para a delegacia de Tabatinga para a conclusão dos procedimentos legais.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Homem exibe arma de fogo na rua e vai preso na Zona Leste de Manaus

Homem é preso pela Rocam antes de entregar armas no Zumbi