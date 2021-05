Adolescente de 15 anos morre em confronto de facções no Mauazinho

O grupo invadiu um ponto de vendas de drogas e os criminosos atiraram contra as pessoas que estavam no local | Foto: Divulgação

Manaus - Uma briga de facções criminosas resultou na morte de um adolescente de 15 anos e mais três homens, não identificados, em um campo na comunidade Vila Nova, no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus. Além das vítimas fatais, um quinto homem ficou ferido e está hospitalizado.

De acordo com a Polícia Civil, os homens que foram assassinados faziam parte do grupo criminoso Comando Vermelho (CV) , chefiado pelo traficante "Ceará", que está entre os mortos.

As mortes foram encomendadas pelo chefe do grupo rival, conhecido como "Ratão", que não admitiu dividir o território com um novo grupo.

A polícia ainda disse que o grupo invadiu um ponto de vendas de drogas e os criminosos atiraram contra as pessoas que estavam no local. Depois disso, sequestraram três membros da facção rival, os levando para o campo Maracambira. No lugar, eles executaram os homens com vários tiros, principalmente na região da cabeça.

Reforço policial





O homem que está hospitalizado, que também não foi identificado, é irmão do adolescente de 15 anos que foi assassinado. Não há informações sobre o estado de saúde da vitima.

A PC informou que já houveram outras brigas entre os dois grupos, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai apurar o caso. O bairro Mauazinho recebeu reforço policial para evitar novos confrontos.

Leia mais:

Jovem é assassinado por "pistoleiros' no Grande Vitória

Duplo homicídio: jovens são executados a tiros no Alfredo Nascimento