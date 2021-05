Festa clandestina com 200 pessoas é fechada em Manaus

Os responsáveis pelos adolescentes foram acionados para a liberação dos jovens | Foto: Divulgação

Manaus - Uma festa clandestina denominada "Baile do RD", que reunia aproximadamente 200 pessoas, foi fechada na madrugada de sábado (8) por agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF). Uma multa de R$ 28,7 mil foi aplicada ao organizador da festa, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMSA).

A festa ocorria em um galpão, na rua Halesia, bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte. O organizador do evento clandestino e outros cinco adolescentes foram conduzidos ao 6° Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova, onde assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desobediência de medida sanitária. Os responsáveis pelos adolescentes foram acionados para a liberação dos jovens.

Entre a noite de sexta-feira (7) e a madrugada deste sábado (8), a CIF fechou cinco estabelecimentos por descumprimento das medidas de prevenção da Covid-19.

Um dos locais fiscalizados foi o Boteco do Edu, no bairro Centro, Zona Sul, que foi interditado por aglomeração. Outro bar na rua Lobo Dalmada foi notificado pelo Corpo de Bombeiros por apresentar irregularidades.

Na avenida do Turismo, o bar do Cajueiro foi multado pela SEMSA por não apresentar licença para uso de equipamento sonoro.

De acordo com o coordenador da operação, capitão Renan Libório, a CIF recebeu diversas denúncias na zona oeste e zona norte e todas foram verificadas.

“Observa-se que temos alguns comportamentos de pessoas que ainda querem organizar festas clandestinas, querem descumprir com as medidas restritivas do decreto governamental. A CIF continua atuando nos modais terrestres e fluvial todo final de semana”, garantiu.

O capitão da Polícia Militar ressaltou, ainda, que a CIF possui uma equipe de inteligência responsável por filtrar as denúncias recebidas via 181 e 190 e reafirmou a importância da denúncia da população.

“A população ela tem um papel fundamental. Através do 190 é um meio principal que a gente coleta as informações e a população tem um papel primordial para o enfrentamento à covid”, disse Libório.

Locais que apresentaram desconformidades

Forró do Cajueiro

Situação constatada e procedimentos adotados: Evento autuado e equipamento de som interditado.

Forró do Cajueiro: evento autuado e equipamento de som interditado | Foto: Divulgação

Praça da Saudade

Situação constatada e procedimentos adotados: Os estabelecimentos comerciais encontravam-se em funcionamento em desacordo com o decreto, assim como o espaço da praça encontrava-se tomado por populares que aglomeravam. Houve a interdição do equipamento de som do local. As atividades do estabelecimento foram encerradas pela CIF, por permitir aglomeração de pessoas no local . Os populares foram orientados acerca do decreto.

Bar Central Parking

Situação constatada e procedimentos adotados: Corpo de Bombeiros notificou o local por não possuir AVCB. A Visa Manaus encerrou as atividades do local e aplicou um auto de infração, pois o estabelecimento possuía CNAE para funcionar apenas como bar.

Boteco do Edu

Situação constatada e procedimentos adotados: A Visa Manaus interditou e encerrou as atividades do local e aplicou um auto de infração em virtude de o estabelecimento estar operando acima da capacidade permitida de pessoas e desrespeitando os protocolos de segurança estipulados pelo decreto.

Mangueira´s Bar

Situação constatada e procedimentos adotados: A tividades encerradas pela CIF . A SEMMAS fez a interdição do equipamento de som.

Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato

Situação constatada e procedimentos adotados: O estabelecimento comercial encontrava-se em funcionamento em descumprimento ao decreto e teve suas atividades encerradas pela CIF. A SEMMAS fez a interdição do equipamento de som e notificou o local.

Baile do RD





Situação constatada e procedimentos adotados: O local denunciado encontrava-se em funcionamento, com a participação de aproximadamente 200 pessoas aglomeradas.

O evento foi encerrado pela CIF. A Visa Manaus fez a interdição do local e aplicou uma infração por permitir a aglomeração de pessoas. O organizador do evento foi conduzido ao 6º DIP. A SEMMAS interditou o equipamento de som e aplicou muta de 251 UFM.

*Com informações da assessoria

