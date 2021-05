Homem é preso com mais de 80 quilos de maconha no AM

| Foto: Divulgação

Iranduba - No combate ao tráfico de drogas, Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) fizeram a apreensão de 81 quilos de entorpecentes, com aspecto de maconha, no Iranduba (a 36 quilômetros de Manaus), no sábado (8).

Na operação, um homem de 35 anos foi detido pelos policiais ao estar transportando a droga em um veículo, que também foi apreendido - além de um celular e uma quantia de dinheiro. O valor não foi informado.

Os policiais identificaram o carro após uma denúncia anônima, informando que uma pessoa em um veículo de cor vermelha estaria transportando drogas na avenida Solimões, em Iranduba.

Durante a abordagem policial, um tablete com conteúdo semelhante à substância ilícita foi encontrado com ele, que indicou a polícia uma casa na mesma região, que era utilizada como depósito de drogas . No local, os PMs encontraram mais 80 tabletes da mesma substância, provavelmente maconha.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), para os procedimentos legais.

Outro caso

Ainda no início do final de semana, na noite de sexta-feira (7), um jovem de 24 anos envolvido no tráfico foi detido - em Manaus - por posse ilegal de uma carabina. Também foram encontradas com ele quatro porções médias e outras cinco porções de pó branco com características de entorpecente.

A ação ocorreu por volta das 23h18, durante patrulhamento de rotina e uma abordagem no beco Mossoró, bairro São Francisco, Zona Sul da capital. O jovem e o material apreendido foram apresentados no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.

Denúncias





A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do Disque-denúncia 181, ou do 190.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Polícia apreende 100 kg de drogas enterrados em sítio de Manaus

Em ações policiais no AM, quatro pessoas foram presas com armas