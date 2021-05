Jovem é assaltado e morto com sete tiros no Centro de Manaus

O jovem estava arrumando as mesas e cadeiras, quando foi surpreendido pelos criminosos | Foto: Divulgação

Manaus - Com sete tiros no rosto, foi morto o trabalhador de uma banca de café da manhã no Centro de Manaus. Identificado como Daniel Mesquita da Silva, de 22 anos, o rapaz foi assaltado e, logo em seguida, assassinado, na manhã deste domingo (9).

O crime ocorreu na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro, Zona Sul da capital amazonense. De acordo com os Policiais Militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), por volta das 6h30 da manhã, Daniel - que havia acabado de chegar no local - foi surpreendido com a aparição de dois homens armados , que ainda não foram identificados.





Segundo testemunha, a dupla anunciou o roubo e demandou que o jovem entregasse seu celular. Daniel obdeceu, mas mesmo assim acabou sendo atingido com sete tiros no rosto.

O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Os policiais afirmaram que Daniel morava no bairro da Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus, e que trabalhava na banca de café há mais de três anos.

A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) suspeita de uma execução, mas investiga o caso para localizar os suspeitos do crime, assim como a motivação do ato.

