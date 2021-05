Traficante comandava facção criminosa em Manaus morando no RJ

A Operação Nômade 2 contou com a colaboração da Seap Amazonas | Foto: Divulgação

MANAUS – Uma das lideranças de uma facção atuante em Manaus foi identificada morando na cidade de Rio de Janeiro, de onde agia ativamente na tomada de decisões da organização criminosa. A prática foi descoberta durante investigações da Polícia Federal que realizou nesta segunda-feira a operação "Nômade 2" para combater o esquema.

O membro da facção, que não teve a identidade divulgada, possui, inclusive, histórico de atuação em outras organizações e registros de antecedentes criminais.

A operação "Nômade 2", que contou com a colaboração da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Amazonas (SEAP), apura fatos relacionados a possíveis práticas de crimes, como pertencimento a organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

Polícia Federal expediu cinco mandados de busca e apreensão | Foto: Divulgação

A Polícia Federal expediu cinco mandados de busca e apreensão, dois de prisão preventiva e dois de prisão temporária, os quais estão sendo cumpridos nas cidades de Manaus e Rio de Janeiro (RJ).



Os investigados poderão responder, na medida das responsabilidades, pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, cujas penas, somadas, podem ultrapassar os 20 anos de prisão.



O nome da operação faz referência a constantes mudanças dos criminosos entre as facções atuantes no estado do Amazonas.



*Com informações da assessoria

