Dois jovens morrem em grave acidente na "Estrada do Aleixo", em Manaus

Dos três ocupantes da segunda motocicleta, dois morreram | Foto: Divulgação

MANAUS - Uma data que deveria ser marcada por celebrações, o Dia das Mães, comemorado neste domingo (9), terminou em tragédia que atingiu duas famílias e levou a vida de dois jovens.

O mecânico Christian Harley Brito de Oliveira, de 20 anos, e a autônoma Raissa de Souza Vinhote, de 19 anos, morreram durante um grave acidente de trânsito na rua Antônio Aleixo, conhecida como a "Estrada do Aleixo, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus.

Conforme informações de testemunhas repassadas à polícia, as vítimas estavam em duas motocicletas que colidiram. Em seguida, um carro de um motorista de aplicativo, que trafegava na localidade, não conseguiu desviar e também se chocou contra as motos e atropelou Christian e Raissa.

De acordo com o registro do Boletim de Ocorrência (BO) feito no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), além das vítimas, em das motos havia dois ocupantes do sexo masculino e na outra, três ocupantes, sendo dois do sexo masculino e uma do sexo feminino.

Após o acidente os outros ocupantes das motocicletas fugiram. O motorista acionou Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e o passageiro dele chamou a guarnição da Polícia Militar.

Os corpos das vítimas foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pelo 14º DIP.

Leia mais

Carreta com container tomba e complica trânsito na Zona Sul de Manaus

Acidente entre picape e motocicleta deixa um morto na AM-010