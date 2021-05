‘Pamonheiro da Compensa’ é perseguido e executado em avenida de Manaus

| Foto: Ayrton Senna Gazel

Manaus - O conflito entre organizações criminosas, que brigam pelo domínio do tráfico de drogas em Manaus , continua a dizimar vidas na capital amazonense.



Desta vez, um homem identificado, até o momento, apenas como “Leandro”, cujo apelido era “Pamonheiro da Compensa”, foi morto a tiros, na tarde desta terça-feira (11), enquanto dirigia uma motocicleta, na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. Segundo a polícia, ele teria sido perseguido por criminosos que estavam em um carro.

De acordo com a 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o rapaz era conhecido pela forte ligação com o tráfico de drogas, especialmente na região Oeste da capital. No início da tarde desta terça, Leandro teria participado de um tiroteio, entre organizações criminosas rivais, no bairro Compensa.

Após a troca de tiros, o jovem fugiu em uma moto. No entanto, foi perseguido por rivais, e acabou sendo atingido por disparos quando trafegava aqui pela avenida do Turismo. Ele caiu da moto e morreu no local.

O corpo do jovem foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

