Vídeo: festa com drogas e aglomeração é encerrada no Tarumã, no AM

A festa foi denunciadas às autoridades | Foto: SSP-AM

Manaus - As recomendações dos órgãos de saúde são para que as pessoas evitem aglomerações, usem máscaras e pratiquem o distanciamento social durante a pandemia. Porén, festas clandestinas continuam acontecendo no Amazonas e pondo em risco a vida de milhares de pessoas.

Uma festa clandestina que acontecia no flutuante "Bubuia on The River" foi encerrada pelos agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) Fluvial com cerca de 80 pessoas. Os agentes ainda apreenderam entorpecentes no local onde ocorria a festa denominada "Sunset".

A ação de fiscalização ocorreu na tarde de domingo (16). No momento da abordagem, os policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) encontraram, no meio dos pertences de algumas pessoas que estavam no local, maconha e droga sintética.

Drogas foram apreendidas durante a fiscalização | Foto: SSP-AM

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, coordenadora da CIF da tarde deste domingo, o evento estava sendo divulgado amplamente nas redes sociais.

“Recebemos uma denúncia anônima de que estaria acontecendo uma “rave”, e quando viemos fazer a abordagem, identificamos várias pessoas usando uma fita no braço. Ou seja, era realmente uma festa clandestina. Encontramos no local, maconha, droga sintética e narguilé. Além de ser uma festa, as pessoas estavam consumindo substância entorpecente”

Os agentes da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) autuaram o flutuante por não possuir licença sanitária, além de estar promovendo aglomeração .

O material entorpecente encontrado, o equipamento de som e três narguilés foram apreendidos. Cinco pessoas que estavam com drogas, além do responsável pelo evento, foram encaminhadas ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).





Outras fiscalizações

Os agentes ainda fizeram vistorias no flutuante Sedutor. No local não foram encontradas irregularidades e a equipe de fiscalização só realizou o procedimento padrão de orientação.

Participaram da CIF fluvial deste domingo as polícias Civil e Militar, Visa Manaus, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) e Marinha do Brasil.





Denúncias

Delações referentes a estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas, que descumprem decreto governamental ou apresentem outras irregularidades, podem ser feitas ao 190 ou ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

Veja vídeo do momento da fiscalização:

| Autor: Divulgação

*Com informações da assessoria

