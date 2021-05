Jovens aplicavam golpe da falsa carta de crédito em Manaus

O caso foi investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

MANAUS - Um golpe envolvendo cartas de crédito oferecidas por meio de redes sociais foi interrompido pela Polícia Civil do Amazonas. Pelo menos 15 empresas estão envolvidas no crime que só nesta semana causou prejuízo estimado em R$ 50 mil.

A ação, deflagrada na tarde de terça-feira (19), resultou nas prisões em flagrante de Arnaldo Breno Barros de Souza, de 20 anos, e Arnaldo Bruno Barros de Souza, de 23 anos. As prisões ocorreram no conjunto Vieiralves, na Zona Centro-Sul.

"As investigações começaram após denúncias de vítimas que haviam pagado um determinado valor por uma carta de crédito supostamente contemplada. Elas pagavam por uma taxa de adesão e não recebiam nenhum retorno da empresa. Ao procurarem o local, as vítimas recebiam várias desculpas, inclusive a de que precisavam aguardar o término do grupo de consórcio para recuperarem o dinheiro de volta, explicou o delegado Thomaz Vasconcelos, adjunto do 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O delegado explicou ainda que existiam Cadastros Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJs) falsos de empresas que são de fachada e indícios de que os suspeitos usam sistema de pirâmide para dividir o dinheiro dos golpes.

A titular da unidade policial, Juliana Tuma, destacou ainda que consultores comerciais eram contratados para anunciarem as vendas em redes sociais e que recebiam a promessa de 1% de comissão.

"Era uma alta rotatividade e essas pessoas não passavam mais de três meses no local. Eles vendiam a carta de crédito e saiam para que as vítimas não os encontrassem", esclareceu Tuma.

Os delegados destacaram que mais pessoas podem ser presas e que os dois suspeitos, autuados em flagrante, comandavam o esquema nas empresas de fachada. Mais empreendimentos podem ser autuados durante a investigação.

Os suspeitos foram conduzidos ao 22° DIP, onde foram autuados por estelionato e organização criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.

Veja as declarações dos delegados

| Autor: Divulgação

Leia mais

PC alerta sobre golpes de falso financiamento

Estelionatário que aplicava 'Golpe do Consórcio' é preso em Manaus